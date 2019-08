"İstiyoruz ki Türkiye’nin her coğrafyasında huzur olsun"

RİZE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiyoruz ki Türkiye’nin her coğrafyasında, her evinde huzur olsun, bereket olsun, her evde güzel şeyler anlatılsın." dedi.

Arhavi Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ilçenin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla Arhavi'deki bir anısını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Şimdi torun sahibi olduğum kızım o zaman 1 yaşındaydı ve Arhavi'de denizin kenarında bir fotoğraf çektirmiştik. Dolayısıyla Arhavi benim için özel bir yer taşıyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, işsizlikle ilgili de değerlendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"İşsizlik geldi 8,5 milyona dayandı. 8,5 milyon işsiz olur mu arkadaşlar? 17 yılda 8,5 milyon işsiz. Az önce bir kadın geldi yanıma 3 çocuğu var ve üniversiteyi bitirmişler, işsizler. Sorumlusu kim? O kadın mı? Hayır. Onun görevi çocuklarını okutmak mı, okutmuş. Boğazından kesmiş okutmuş, her türlü imkanı sağlamış. 'Üniversiteyi bitirsin daha iyi hayat standardı yakalasın' diye. Bir annenin umudunu kursağında bırakmaya kimin hakkı var? Sarayda yaşayanların hiçbirisinin işsizlik ve para sorunu yok. Bir elleri yağda, bir elleri bağda."