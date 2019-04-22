İstMarina AVM’de efsaneler geçidi

İSTANBUL, (DHA) - KLASİK Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi, DAP Yapı’nın hayata geçirdiği İstMarina AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış kokteyli ile sona erdi. Rallinin ikinci günü kapsamında Kartal sahilde nostalji rüzgarı estiren klasiklerin İstMarina AVM Özel Etabı’ndaki mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Klasik otomobil koleksiyonerlerini ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Bahar Rallisi, iki gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 km'lik bir parkurda gerçekleşti. İstanbul'un Avrupa yakasında başlayan nostalji rüzgarı, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Asya Kıtası'na uzandı. Rallinin ilk günü, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erdi. İkinci gün ise Şile’den başlayan rota Marmara Denizi’nden ilerleyerek İstMarina AVM Özel Etabı ile son buldu.

Aralarında Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Mercedes, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce ve Volkswagen gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vuran 121 klasik otomobilin görsel şovu, Kartal sahildeki İstMarina AVM’de düzenlenen bir kokteylle sonlandı.