İstMarina Kartal AVM çalışma saatleri nedir? İstMarina Kartal AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstMarina Kartal AVM 2018 yılında İstanbul Kartal’da açılan bir alışveriş merkezidir. Yüksek miktarlardaki yatırımlarla açılışı tamamlanan alışveriş merkezi, Anadolu yakasında bulunan ve en geniş sahil cephesine sahip olan alışveriş merkezi özelliği gösterir. Birbirinden ünlü yerli ve yabancı mağazalara ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda dünya mutfaklarından pek çok seçenek sunan İstMarina Kartal AVM sadece alışveriş için değil yeme-içme faaliyetleri açısından da çok yönlü bir hizmet vermektedir.

İstMarina Kartal AVM saat kaçta açılıyor?

Hem kapalı alan hem de açık alan imkânıyla ziyaretçilerine ferah ve konforlu bir ortam sağlayan İstMarina Kartal AVM çalışma saatleri içerisinde alışveriş merkezinin sunduğu imkânlardan yararlanabilirsiniz. İstanbul’un Kartal ilçesinde yer alan ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilen İstMarina Kartal AVM açılış saati hafta içi her gün sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Bu saatle birlikte alışveriş merkezi ziyaretçilerine hizmet sunmaya başlamaktadır.

İstMarina Kartal AVM saat kaçta kapanıyor?

Ulaşım açısından kolaylık sağlaması sayesinde İstMarina Kartal AVM sıkça tercih edilen alışveriş merkezi arasındadır. İstMarina Kartal AVM çalışma saatleri arasında dolmuş, otobüs ve metro seçenekleriyle gidilebilir. Aynı anda pek çok imkân tanıyan İstMarina Kartal AVM kapanış saati hafta içi her gün akşam saat 22.00’dır. Öğle arası bulunmayan alışveriş merkezi bu saatten itibaren ziyaretçilere kapatılmaktadır.

İstMarina Kartal AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

İstMarina Kartal AVM haftanın her günü faaliyet göstermektedir. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu çalışma saatleri de aynıdır. Buna göre İstMarina Kartal AVM hafta sonu çalışma saatleri cumartesi ve pazar olmak üzere sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 arası olarak belirlenmiştir. Bu çalışma saatleri dışında, özel günlerde alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazalar için çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. Ziyaretçiler değişikliklerin takibi için alışveriş merkezinin resmî internet sitesinden faydalanabilmektedir.



