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  4. İSTOÇ’ta çıkan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

İSTOÇ’ta çıkan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

12.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde sabaha karşı başlayan yangının sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı.

İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde sabaha karşı başlayan yangının sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı. Birçok iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği görüldü. Yangından etkilenen dükkanlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Park halinde bulunan bazı araçlar da yangından etkilendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, diğer yandan soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bağcılar’da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde sabaha karşı saat 05.45 sıralarında bir iş yerinde yangın çıkmıştı. İddiaya göre dekoratif ürünlerin satış yapıldığı 2 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı. Birçok iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği görüldü. Yangından etkilenen dükkanlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Park halinde bulunan bazı araçlar da yangından etkilendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, diğer yandan soğutma çalışmaları devam ediyor.

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