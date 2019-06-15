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İSTOÇ'ta iş yeri yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

İSTOÇ'ta hırdavat , hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah 07.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

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