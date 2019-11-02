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Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli. Sonbahar mevsiminde ormanlarımızda renk cümbüşü yaşanıyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yazın çiçeklerin ve doğanın güzelliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, sonbaharın farklı renklerini bir arada görmek mümkün.

Orman içi ve patika yolların yanı sıra, derelere dökülen ağaçların sarı yapraklarıyla yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Ormanlar son günlerde de fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliği de tanıklık ediyor.

- "Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istranca ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Yerli ve yabancı turistleri sonbaharın eşsiz güzelliğini görmeye davet eden Bilgin, "Kırklareli'nde ki ormanlar dünyada görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor. Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli. Sonbahar mevsiminde ormanlarımız da renk cümbüşü yaşanıyor. Balkan köylerimiz de bu günlerde ayrı bir güzel." dedi.

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doğa Istranca Karadeniz Kırklareli orman sonbahar

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