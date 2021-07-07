HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Isuzu D-Max’lerde dikkat çeken kampanya

Isuzu D-Max’lerde dikkat çeken kampanya

07.07.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isuzu D-Max sahibi olmak isteyenleri Temmuz ayında dikkat çeken bir kampanya bekliyor. Kampanya kapsamında Isuzu D-Max’lerde 100.000TL 12 ay yüzde 0.49 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Isuzu D-Max’lerde dikkat çeken kampanya

Türk ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max’e sahip olmak isteyenleri yetkili satıcılarda dikkat çeken fiyatlar ve ödeme koşulları bekliyor.

Yeni 2021 Isuzu D-MAX Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatları nasıl? Hangi motor ile geliyor?Yeni 2021 Isuzu D-MAX Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatları nasıl? Hangi motor ile geliyor?

İŞTE ISUZU D-MAX KAMPANYASI

31 Temmuz’a kadar geçerli olacak D-Max kampanyası 100.000 TL 12 ay için yüzde 0.49 faizle sunuluyor. Anadolu Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi, 2020 yılında tamamen yenilenen D-Max 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Isuzu yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Otomobil üreticisinden dev yatırım!Otomobil üreticisinden dev yatırım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.