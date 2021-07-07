Isuzu D-Max’lerde dikkat çeken kampanya

Türk ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max’e sahip olmak isteyenleri yetkili satıcılarda dikkat çeken fiyatlar ve ödeme koşulları bekliyor.

İŞTE ISUZU D-MAX KAMPANYASI

31 Temmuz’a kadar geçerli olacak D-Max kampanyası 100.000 TL 12 ay için yüzde 0.49 faizle sunuluyor. Anadolu Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi, 2020 yılında tamamen yenilenen D-Max 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Isuzu yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.

