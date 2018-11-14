Isuzu Novociti Life 3. ödülünü Polonya'dan aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun Türkiye'de ürettiği ödüllü midibüsü Isuzu Novociti Life'a 3. ödül de Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı'ndan geldi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı'na katılan Anadolu Isuzu’nun Polonya distribütörü Busimport PL, standında Isuzu Novociti Life aracını sergiledi.

Fuarda düzenlenen yarışmada "Yeni model otobüs" kategorisinde 3.'lük ödülünün sahibi olan Isuzu Novociti Life, Polonyalılardan tam not alarak lansmanından bu yana aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Avrupa'nın birçok şehrinde araç satışı gerçekleştiren ve buralarda yaygın servis ağı kuran Anadolu Isuzu, Polonya'da da 12 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Toplamda 200 araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, bu satışların 147 adetini son 3 yılda teslim ederek Polonya'da son yıllarda iyi bir satış grafiği sergiledi.

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- Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs; Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.