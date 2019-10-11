HABER

İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını talep edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

İsveç, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması teklifini sunma kararı aldı.

İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını talep edecek

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na Avrupa çapında tepkiler yükselirken, bir adım da İsveç’ten geldi.

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyeceklerini duyurdu. Talep, pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dile getirilecek.

Fransa da bu sabah, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini duyurmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin harekatı için ‘sorumsuzca eylem’ nitelemesinde bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi’ne gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Operasyonun ardından Norveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri ihracatı askıya almıştı.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Stoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştüStoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştü
Kız çocukları eğitime erişimde halen sıkıntı yaşıyorKız çocukları eğitime erişimde halen sıkıntı yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç AB Türkiye silah ambargosu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştü

Stoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştü

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı!

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı!

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Canlı yayında karşılıklı 'YPG' açıklamaları

Canlı yayında karşılıklı 'YPG' açıklamaları

Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.