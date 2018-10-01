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İsveç Akademisinde cinsel saldırı skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

Tecavüzle suçlanan Jean-Claude Arnault 2 yıl hapse çarptırıldı

KOPENHAG (AA) - İsveç Akademisini sarsan cinsel saldırı skandalının merkezindeki isim Jean-Claude Arnault, tecavüzden suçlu bulundu.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 2011'de aynı kadına iki kez tecavüzle suçlandığı davada 72 yaşındaki Arnault'u, birinden suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etti.

Yargıç ve 3 jüri üyesinin kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi.

Kurbanın avukatı Elisabeth Massi Fritz, kararın hem müvekkili hem de cinsel tacize uğrayanların sosyal medyada başlattığı #MeToo hareketi açısından önemli olduğunu söyledi.

Savcı Christina Voigt, Arnault için 3 yıl hapis cezası istiyordu.

İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin yıl başında yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'un 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti.

Stockholm'de İsveç Akademisi ile finansal bağları bulunan bir kültür merkezini işleten Fransız fotoğrafçı Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle de suçlanıyordu. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyordu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu.

Akademi, skandal üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülünü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtilmişti.

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