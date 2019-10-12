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İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti

HELSİNKİ (AA) - Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius yaşamını yitirdi.

Ailesi, İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Danius'un (57) uzun süren bir hastalık döneminin ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, Danius'un uzun yıllar meme kanseriyle mücadele ettiği belirtildi.

Edebiyat eleştirmeni, profesör ve yazar olan Danius, 2015-2018 yıllarında İsveç Akademisinin ilk kadın daimi sekreteri olarak görev yapmıştı.

Danius, Nobel Edebiyat Ödülü'ne karar veren İsveç Akademisinde ortaya çıkan cinsel taciz skandalının ardından akademideki daimi sekreterlik görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Akademisi Nobel edebiyat ödülü Sara Danius

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