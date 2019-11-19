İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

ABD'nin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlamasının ardından İsveç'te tecavüz suçlamalarından başlatılan yasal sürecin hedefi olan Julian Assange, bu süreç nedeniyle ABD'nin iade talebi eşliğinde İngiltere'de hapis yatarken, İsveç savcılarından açıklama geldi.

Açıklamaya göre Assange'a 2010'da yöneltilen tecavüz suçlamalarıyla ilgili bu yıl tutuklanıp hapse konulmasının ardından yeniden açılan soruşturma düşürüldü.

Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. Assange bu davalar nedeniyle İsveç’te yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Ancak Assange geçen ay, İsveç'in iade talebi sürecinde kefaletle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

