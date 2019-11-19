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İsveç Assange Hakkındaki Tecavüz Suçlamasını Düşürdü

19.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

İsveç’te görülen davada savcı, delillerin incelenmesinin ardından Wikileaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı devam ettirmeyeceklerini açıkladı

İsveç Assange Hakkındaki Tecavüz Suçlamasını Düşürdü

İsveç’te görülen davada savcı, delillerin incelenmesinin ardından Wikileaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı devam ettirmeyeceklerini açıkladı.

Savcı Eva-Marie Persson, Assange hakkında suçlamayı yapan kişinin sunduğu delillerin dayanağı olduğunu ancak aradan geçen yaklaşık 10 yıl sonunda, tanıkların ayrıntıları hatırlamakta zorlandıklarını ifade etti.

Persson yaptığı basın açıklamasında, “Ön soruşturma kapsamında ortaya çıkanların geniş kapsamlı değerlendirmelerinden sonra, delillerin iddiname için temel oluşturacak kadar güçlü olmadığı kararına vardım” dedi.

Avustralya vatandaşı olan 48 yaşındaki Julian Assange, 2010’da ilk suçlamalar yapıldığından beri hakkındaki tecavüz iddialarını reddediyordu.

İsveçli savcının bu adımı, tecavüz suçlamasıo düüşmeseydi,Assange için iade talebinde bulunan ABD ve İsveç arasında karara varmek zorunda kalacak olan İngiliz mahkemelerinin önündeki bu ikilemi bir anlamda çözmüş oldu. Ancak savcı soruşturmanın düşürülmesine kararına itiraz yolunun açık olduğunu da söyledi.

ABD tarafından hükümete ait bilgisayarlara erişmeye çalışmak için komplo kurmak ve casuslukla ilgili kanunu ihlal etmek dahil olmak üzere toplam 18 suçla yargılanan Julian Assange’ın İngiltere’de Şubat ayında duruşması yapılacak. İngiltere mahkemeleri, Şubat ayında, Assange’ı ABD’ye iade edip etmeyeceklerine karar verecek.

Julian Assange, İsveç’te hakkındaki tecavüz iddiaları sebebiyle iade talebinden kaçınmak amacıyla 7 yıl boyunca sığındığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğ’nde tutuklanmıştı. Assange o zamandan bu yana İngiltere’de cezaevinde tutuluyor.

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