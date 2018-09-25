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İsveç Başbakanı güvenoyu alamadı

25.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Parlamentoda yapılan güvenouyu oylamasını kaybeden İsveç Başbakanı Stefan Löfven istifa edecek.

İsveç Başbakanı güvenoyu alamadı

Hükümetin yeniden kurulmasında sağ popülistler önemli rol oynayabilir.İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, seçimlerden iki hafta sonra parlamentoda yapılan güvenoyu oylamasını kaybetti. Seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar ve Yeşiller arasında kurulan azınlık hükümetinin lideri, 142 milletvekilinden güvenoyu alırken, 204 parlamenter aksi yönde oy kullandı. İsveç'te parlamento seçimlerinden sonra güvenoyu oylaması yapılması alışılmış bir uygulama. Löfven istifa etmek zorunda ancak yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini sürdürecek.

Zorlu parlamento aritmetiği

İsveç'te 9 Eylül'de yapılan seçimlerden sonra, parlamentodaki siyasi bloklar neredeyse eşit sayıda sandalyeye sahip oldu. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti, dört liberal-muhafazakâr partinin toplamından bir sandalye fazlasını kazandı.

Bu nedenle göçe eleştirel yaklaşan sağ popülist parti İsveç Demokratları, yeniden hükümet kurulmasında anahtar bir rol oynayabilir. Hükümetin mülteci politikasından memnun olmayan seçmenlerin desteğini alan İsveç Demokratları yüzde 18'e yakın oy oranıyla ülkedeki üçüncü siyasi güç hâline geldi. Ancak büyük partiler şimdilik sağ popülist parti ile işbirliğine yanaşmıyor.

Sağ popülistler sadece büyük koalisyon ile engellenebilecek

Eğer sol veya sağ blok bu işbirliğine yeşil ışık yakarsa, bir azınlık hükümeti kurulmasını sağlayabilecek olan sağ popülistler, İsveç siyasetinde etkin bir konuma gelecek.

Diğer partilerin bunu engellemesi ancak geleneksel siyasi sınırların aşılarak Sosyal Demokratlar ile Ilımlı Muhafazakâr Parti arasında bir büyük koalisyon kurulması sayesinde mümkün olabilecek. İki parti de büyük koalisyona hazır oldukları mesajı veriyor ancak başbakan koltuğuna kendi partilerinden bir ismin oturmasını şart koşuyorlar. Siyasi gözlemciler, partilerin koalisyon kurdukları takdirde, başbakan olarak Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf üzerinde uzlaşabileceğini de kaydediyor.

epd / AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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