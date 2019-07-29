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İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 23:31 | Son Güncelleme

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi.Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky İsveç’te tutuklanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi.
Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky İsveç’te tutuklanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti. Trump, ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven Trump’a cevap vermemişti. Sessizliğini bozan Löfven, İsveç basınına yaptığı açıklamada, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi. Löfven röportajda, “İsveç’te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweetler’in bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok” ifadelerini kullandı.

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