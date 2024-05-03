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İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.05.2024 20:35
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Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, İsveç'te bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra bir başka ata tecavüz etmek isterken yakalanan Öner'in 30 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

İsveç bu olayı konuşuyor! Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner ata tecavüz etti, suçüstü yakalandı

İsveç skandal bir olayı konuşuyor. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner polis tarafından bir ata tecavüz etmeye çalışırken yakalandı. Öner'in üç gün önce de başka bir ata tecavüz ettiği aktarıldı.

ATA TECAVÜZ ETTİ

İsveç medyasının aktardığına göre, İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg'daki ahırda bir ata tecavüz etti. Üç gün sonra polis onu ahırda başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Öner tutuklanmaya karşı koyup polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkartılması ve çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
pkk İsveç
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