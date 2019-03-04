İsveç Büyükelçisi Hellgren’den Vali Çakacak’ı ziyaret etti

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Bir takım ziyaret ve görüşmeler sebebiyle Eskişehir’e gelen İsveç’in Ankara Büyükelçisi Hellgren, Eskişehir Valisi Çakacak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde öncelikle Valilik Anı Defteri’ni imzalayan Büyükelçi Hellgren, daha sonra Vali Çakacak ile bir süre sohbet etti. Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“AB üyelik sürecinde İsveç’in Türkiye’nin yanında tavır almasından memnuniyet duyuyoruz”

Büyükelçi Hellgren’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde İsveç’in daima Türkiye’nin yanında tavır almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Çakacak, “İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Eskişehir’e teşrif ettiler. Büyükelçimizi valilikte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İsveç ile Türkiye arasında çok eski yıllara dayanan karşılıklı dostluk ilişkileri var. İki ülke devlet büyüklerimizin geçmişten bu yana, köklü geçmişe sahip olan bu ilişkinin çeşitli uluslararası alanda ekonomik iş birliği içerisinde arttırılması yönünde önemli var. Biz her yıl 300 bin civarında İsveçliyi ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve bunlar güzel iş birliklerinin bir sonucudur. Biz gerek ekonomik iş birliği alanında, diğer alanlarda özellikle iş insanlarımızın ziyaretleri ile bu var olan iş birliğinin daha da arttırılacağının inancındayız. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde İsveç’in daima Türkiye’nin yanında tavır almasında büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.