HABER

İsveç devlet televizyonu Çinlilerden özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

İsveç devlet televizyonu Çinlilerden özür diledi

STOCKHOLM (AA) - İsveç devlet televizyonu SVT, bir hiciv programında ülkeye gelen Çinli turistler için yapılan küçük düşürücü benzetmelerden dolayı özür diledi.

SVT'nin hafta içi İsveç haberleri (Svenska Nyheter) adıyla yayımlanan hiciv programında, ülkeye gelen Çinli turistler için küçük düşürücü ifadeler kullanıldı.

Programın yapımcısı Thomas Hall, televizyonun blok sayfasından yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldıklarını belirterek, programdan dolayı kendini aşağılanmış hisseden Çinlilerden samimi biçimde özür dilediklerini ifade etti.

Programın yayınlanmasından hemen sonra Çin Dışişleri Bakanlığı, İsveç'i resmi olarak protesto etmişti. Çinlilere karşı ırkçılık yapıldığını ve vatandaşlarının aşağılandığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, karşı hamle haklarının saklı olduğuna işaret etmişti. Bakanlık, SVT'den özür dilemesini istemişti.

- Diplomatik gerginlik iki hafta önce başladı

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki hafta önce üç Çinli turistin rezervasyon yaptırdığı otele 5 saat önce gelmesi nedeniyle lobide tartışma çıkmıştı. Otel çalışanlarının isteği üzerine polisin Çinli turistleri zorla otelden çıkarması iki ülke arasında diplomatik gerginliğe sebep olmuştu. Turistlerin zorla otel dışına çıkarıldığı ve kendilerini yere atarak ''Cinayet işleniyor, bizi kurtarın.'' diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırmıştı. SVT de bu olayı alaylı ve küçük düşürücü ifadelerle programında kullanmıştı.

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!
Biga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldıBiga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin turistler İsveç devlet televizyonu SVT Thomas Hall

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.