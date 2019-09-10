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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde oldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde (57) getirildi.

İsveç Parlamentosunun açılışında konuşan Başbakan Stefan Löfven, Dışişleri Bakanlığına Ticaret Bakanı Linde'nin getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanıyken 2017'de gittiği İran'da başörtüsü taktığı ve görüşmelere başörtüsü ile girdiği için aşırı sağcıların hedefi olan Linde, eleştirilere karşı, ev sahibi ülkenin hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini dile getirmişti.

Linde, 2008'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir panelde, "Barış için en önemli ön koşul, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesi." ifadelerini kullanmıştı

Linde, 2011'de de İsveç Filistin Derneği tarafından 'Yılın Filistin dostu' ödülüne layık görülmüştü.

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