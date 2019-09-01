İsveç Dışişleri Bakanı ve Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısının görüşmesi

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Suudi Arabistan'da bir araya geldiği İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve BAE destekli milislerin düzenlendiği saldırılara karşı tüm yasal yolların kullanılacağını ifade etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Wallström'le görüşen Hadrami, ülkesindeki barış süreciyle BAE'nin hükümete yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, hükümetin, BAE'nin Aden ve Ebyen'de Yemen ordusuna düzenlediği hava saldırısı ve BAE destekli milislerin Aden'deki hastanelerde yaralıları öldürmesi, ev baskınları gibi eylemlerine karşı tüm yasal yolların kullanılacağını vurgulayan Hadrami, BAE ve Güney Geçiş Konseyi'nin tüm bu saldırıların sorumlusu olduğunu aktardı.

Ülkesinin nerede olursa olsun terörle ve radikalizmin her çeşidiyle mücadelede uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini belirten Hadrami, devlet yapılanması dışındaki silahlı grupların yabancı ülkeler tarafından desteklenmesini kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.