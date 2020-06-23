Günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilen İsveç diyeti, kısa zamanda daha hızlı kilo vermeyi amaç edinen beslenme programlarından bir tanesidir. İlk olarak Danimarka'da uygulandığı için bazı kesimler tarafından Danimarka diyeti olarak da anılır. Diyetin en önemli özelliği ise bu zayıflama döneminde size daha az karbonhidrat yedirerek daha hızlı şekilde kilo verdirmektir. Yani diyet dönemi boyunca karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğu sürece az yemeye çalışmalısınız. Diyetin sınırlayıcı yanları olduğu için başlamadan önce mutlaka doğru karar vermeniz gereklidir. Çünkü diyeti uygulayacağınız süre zarfında bozup yeniden başlama gibi bir şansınız yok. Bozduktan sonra vücudun yeni beslenme şekline alışabilmesi için en az 3-6 ay kadar bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak tüm kurallarını harfiyen yerine getirirseniz en kısa sürede ideal kilonuza kavuşabiliyorsunuz. Hatta metabolizmanız planlı şekilde değiştirildiği için 2 sene boyunca bu fit halinizi koruyabiliyorsunuz.

Yalnız, İsveç diyetine başlamadan önce mutlaka bir diyetisyenden veya gastroenteroloji uzmanından fikir edinmenizde fayda var. Özellikle vücudunuzda kalp, diyabet veya tansiyon gibi birtakım sağlık sorunlarınız varsa doktorunuz size bu konuda daha uygun bir diyet listesi önerecektir.