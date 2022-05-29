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İsveç geri adım attı: Türkiye'ye silah satabiliriz

29.05.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya katılma kararı alan ancak Türkiye'nin itiraz ettiği İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. İsveç, bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi, 2019 yılında Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

İsveç geri adım attı: Türkiye'ye silah satabiliriz

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itirazı ve müzakereler devam ediyor. Türkiye'de 3 yıldır silah ambargosu uygulayan İsveç'ten ise yeni bir hamle geldi. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

"SİLAH SATABİLİRİZ"

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullandı.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını verdi.

TÜRKİYE'YE SİLAH SATMA İSTEKLERİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı. Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç Türkiye
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