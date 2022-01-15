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İsveç Gotland Adası'nda Askeri Faaliyetlerini Arttırdı

15.01.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Silahlı Kuvvetleri, NATO ve Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık'ta bulunan Gotland Adası'nda askeri faaliyetleri arttırdığını açıkladı

İsveç Gotland Adası'nda Askeri Faaliyetlerini Arttırdı

İsveç ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO ile Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık Denizi'ndeki Gotland adasındaki görünür faaliyetlerini arttırdığını söyledi.

Ukrayna yakınlarına asker yığarak Batı’yı korkutan Moskova, işgale hazırlandığına dair korkuları da alevlendirdi. Moskova, kendi topraklarında dilediği şekilde güç konuşlandırabileceğini söyleyerek, bu tür iddiaları reddediyor.

İsveç'in en büyük adası olan Gotland, stratejik açıdan önemli ve Rusya'nın Baltık Filosu'nun karargahı olan Kaliningrad'dan yaklaşık 330 kilometre (205 mil) uzaklıkta. İsveç, 2019'da adaya güncellenmiş bir karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdi.

Gotland alayı sözcüsü Tomas Angshammar, "Bugünden itibaren, Visby kenti de dahil olmak üzere belirli yerlerde görülebilecek devriyelerimiz olacak" dedi.

İsveç bir NATO üyesi değil, ancak Atlantik ittifakıyla yakın bağları var ve Baltık Denizi bölgesinde Rusya'nın askeri güç tehditleriyle ilgili artan endişeler nedeniyle onlarca yıldır ihmal ettiği silahlı kuvvetlerini güçlendiriyor.

Stockholm, son yıllarda İsveç hava sahası ihlalleri de dahil olmak üzere Rus askeri uçaklarının karıştığı çeşitli olaylardan dolayı şikayetçi.

İsveç'in üst düzey askeri komutanı geçen hafta, NATO'nun Rusya'nın talep ettiği gibi daha fazla genişlemekten kaçınması ve Avrupa'daki faaliyetlerinin bir kısmını kısıtlamayı kabul etmesi halinde İsveç'in güvenlik stratejisinin tamamen baltalanacağını söyledi.

Silahlı Kuvvetler Ortak Harekat Başkanı Korgeneral Michael Claesson, Reuters'a verdiği demeçte, birliklerin Perşembe gününden itibaren Gotland'ın ana şehri olan Visby limanında ve havaalanında devriye gezdiğini söyledi.

Claesson, Gotland kararının Rus çıkarma gemilerinin bu hafta Baltık Denizi'ne girmesiyle tetiklendiğini ve İsveç'in yakın coğrafi çevresi de dahil olmak üzere yıllardır kötüleşen güvenlik koşullarının ardından geldiğini söyledi.

"Güvenlik politikası düzeyindeki son zamanlardaki güvenlik gelişmeleri ve gerginlikler bu resmi değiştirmedi, aksine daha da güçlendirdi" diyerek silahlı kuvvetlerin kısa süre önce İsveç yakınlarına yabancı saldırısı kapasitesinin arttığını kaydettiğini de sözlerine ekledi.

"Rus çıkarma gemileri bu tür taarruz kabiliyetinin bir örneğidir" diyen Claesson, "Danimarka'nın Great Belt boğazını geçtiler ve Baltık Denizi'ne doğru devam ettiler" dedi.

Claesson, silahlı kuvvetlerin Rusya’nın son askeri hareketlerine yanıt olarak İsveç'in diğer bölgelerinde de harekete geçtiğini söyledi, ancak daha fazla yorum yapmayı reddetti.

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