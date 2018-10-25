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İsveç halkı çipleniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

İsveç halkı anahtar, kredi kartı, personel kartı, bilet gibi şeyleri artık deri altında taşıyacak. İşte detaylar!

İsveç halkı çipleniyor!

İsveç halkı anahtar, kredi kartı, personel kartı, bilet gibi şeyleri yayında taşımak yerine bunların hepsini bir arada barındıran deri altı çipi teknolojisine giderek uyum sağlıyor.

Dünyada mikroçip kullananların sayısı 10 binken, 10 milyon nüfuslu İsveç’te bu sayı 4 bine çıktı. Pirinç tanesi büyülüğünde olan, baş parmak ve işaret parmağı arasında deri altına yerleştirilen mikroçipler günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor.

Bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan çipler akıllı telefonlarla programlanıyor ve şırınga ya da başka yolla deri altına yerleştiriliyor. İsveç’te deri altı çiplerin sayısının artmasındaki en büyük neden firmaların çalışanlarına ücretsiz personel kartı amacıyla çip vermeleri.

İsveç halkı çipleniyor!

Şifre, imza ve anahtar gerektiren tüm platformlarda kullanılan mikroçiplerin ortalama fiyatı ise 180 dolar civarı. Teknolojinin gelişmesiyle insanoğlunun hayatı artık giderek kolaylaşıyor. Buna dizel araçların sonunun gelmesi, robotların servis yapar, dans eder, savaşır hale gelmesi ve çip örneği verilebilir.

Peki ya siz bu çip olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güvenli bir yöntem mi? Ne gibi tehlikeler arz ediyor?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
isveç teknoloji

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