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İsveç iade edecekti! Teröristlerle ilgili çarpıcı iddia: O ülkeye... "Türkiye şiddetle karşı çıkacak"

08.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumun ardından İsveç’in çok sayıda teröristin iadesi için söz verdiği duyurulmuştu. İsveç, terör örgütü üyelerini Türkiye’ye teslim etmeye hazırlanırken o teröristlerle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Teröristlerin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürülürken Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu, Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını belirtti.

İsveç iade edecekti! Teröristlerle ilgili çarpıcı iddia: O ülkeye... "Türkiye şiddetle karşı çıkacak"

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. Kritik ve tarihi bir nitelik taşıyan NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak İsveç'in, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bu sözün yerine getirilip getirilmeyeceğinin takipçisi olunacağını belirtmişti. Son olarak İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

"NORVEÇ'E SIĞINMA BAŞVURUSU YAPTIKLARI TAKDİRDE..."

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

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"TÜRKİYE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAK"

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.

İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı. (AA)

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