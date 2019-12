İsveç IF Metall Sendikası GMİS heyeti ile bir araya geldi

İsveç Metal ve Maden İşçileri Sendikası (IF Metall) Heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

IF Metall Heyeti, ilk olarak Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile görüştü. İsveç Heyeti’nde IF Metall Sendikası Örgütlenme Dairesi Sorumlusu Glenn Abrahamsson, IF Metall Sendikası Lidköping Bölge Yöneticisi Robert Bengtsson, IF Metall Sendikası Boliden Madencilik İşyeri Sendikası Temsilcisi Roland Antonsson, Olof Palme Uluslararası Merkezi Sorumluları Roshan Rydell ve Levend Bicaku bulundu.

IF Metall ve GMİS, aynı zamanda IndustriALL Global Union (Küresel Sendika) üyesi. IF Metall, İsveç’in en büyük işçi sendikalarından biri. İsveç’in şu anki Başbakanı Stefan Löfven de IF Metall’in eski Başkanı.

Ziyaretin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. IF Metall Sendikası Örgütlenme Dairesi Sorumlusu Glenn Abrahamsson; “Öncelikle bizi kabul ettiğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. IF Metall sendikamızda İsveç’te örgütlü işçi sayımız 300 bin. İsveç’e yayılmış durumda olan 35 şubemiz var. IF Metall Sendikası bünyesinde uluslararası projelerden de sorumlu olan kişi benim. 7 adet çok taraflı, iki taraflı da 1 adet uluslararası projemiz var” dedi.

Görüşmelerde; IF Metall Heyeti, GMİS Yönetim Kurulu ile GMİS Teknik Personeli, özellikle madenlerde örgütlenme ve sendikal eğitim alanlarında uluslararası işbirliği olanaklarını değerlendirdi.