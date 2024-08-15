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İsveç ilk vakayı resmen açıkladı! Maymun çiçeği virüsü Afrika'dan sonra Avrupa'da da görüldü

15.08.2024 19:23
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü de maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.
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DSÖ 'KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU' İLAN ETMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle dün kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi. Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ’nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

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Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.

TÜRKİYE'DE RASTLANMADI

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) NASIL BİR VİRÜS?

Mpox, grip benzeri semptomlara ve iltihap dolu lezyonlara neden olan viral bir enfeksiyondur. Birkaç yıl öncesine kadar vakaların çoğu Orta ve Batı Afrika'da bildiriliyordu. Ancak 2022 yılında, klad 2 adı verilen bir mpox türü, İngiltere de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkeye ulaşan küresel salgını tetiklediğinde, DSÖ halk sağlığı acil durumu ilan etti.

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Nisan ayında, bilim insanlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki küçük bir maden kasabası olan Kamituga'da "pandemi potansiyeli" olan, yakalanması daha kolay yeni bir mpox türü bulmasıyla alarm zilleri çalmıştı. Ülkenin doğusunda son dönemde görülen vaka artışının arkasında "klad 1b" adı verilen yeni virüs bulunuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MPOX) VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Mpox hastalığının belirtileri arasında ateş, solunum sorunları, kas ağrıları ve şişmiş lenf düğümleri yer alabilir. Ellerde, ayaklarda, göğüste, ağızda veya cinsel organlarda döküntüler de görülebilir.

(İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Maymun çiçeği virüsü
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