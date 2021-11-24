HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç'in ilk kadın başbakanı göreve geldikten saatler sonra istifa etti

İsveç'in ilk kadın başbakanı göreve geldikten saatler sonra istifa etti

24.11.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildi.

İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldüİsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü

Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.

BAŞBAKANLIĞI 7 SAAT SÜRDÜ

Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı.

Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürdü.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, yaptığı açıklamada, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik." ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN İLK KADIN BAŞBAKANI

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

İsveç parlamentosunda bu sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu. (AA)

Bebeklerine Vladimir Putin adını vermek isteyen İsveçli aileye retBebeklerine Vladimir Putin adını vermek isteyen İsveçli aileye ret


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
DSÖ'den 'zorunlu aşı' sinyaliDSÖ'den 'zorunlu aşı' sinyali
Anahtar Kelimeler:
İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.