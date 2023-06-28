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İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak

28.06.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatan Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, "gelecek hafta perşembe günü" düzenleneceğini kaydetti.

Stoltenberg, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak." ifadesini kullanmıştı.

Madrid'de, Haziran 2022'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya, İsveç arasında oluşturulan üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da, Ankara'da yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.

Kaynak: AA

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