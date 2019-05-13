İsveç, Julian Assange’in tecavüz soruşturmasını yeniden açtı

İsveç Cumhuriyet Savcılığı Direktör Yardımcısı Eva-Marie Persson, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’nin cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

İsveç savcıları, Julian Assange’ın Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılmasından ve ABD tarafından bilgisayar korsanlığı suçlamalarıyla ilgili iade talebinden 1 ay sonra, Assange’nin cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. İsveç Cumhuriyet Savcılığı Direktör Yardımcısı Eva-Marie Persson, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

Savcılar, 2012’de Ekvador Büyükelçiliğine sığınan Assange hakkında 7 yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını 2017’de kapattıklarını açıklamış, Kamu Davaları Direktörü Marianne Ny’in soruşturmaya devam etmeme kararı aldığı belirtilmişti. Ancak Assange’ın Londra’da tutuklanmasının ardından tecavüz davasında mağdur olduğunu iddia edenlerden birinin talebi üzerine dava yeniden açıldı.

