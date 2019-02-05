İsveç Kraliyet ailesinin kayıp tacı çöplükte bulundu

İsveç’te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri başkent Stockholm’ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulundu.
İsveç’te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri bulundu. Stockholm Emniyet Müdürlüğü kayıp tacın şehrin kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunduğunu açıkladı. Ancak Emniyet yetkilileri, mücevherlerin incelendiğini, sahte olup olmadıklarının araştırılacağının altını çizdi. Stockholm savcılığından yapılan açıklamada ise, hırsızlık olayından hemen sonra yakalanan 22 yaşındaki şüphelinin tutukluluğunun sürdüğünü ve diğer hırsızlarında yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
6.5 milyon euro değerinde
Stockholm’e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali’nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı. Yaklaşık 6,5 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl’ın eşi Kraliçe Kristina’ya ait olduğu biliniyor.
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