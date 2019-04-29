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İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Yaptığı başarılı çalışmalarla İsveç Kraliyet Ödülü’ne layık görülen Dr.

İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü

Yaptığı başarılı çalışmalarla İsveç Kraliyet Ödülü’ne layık görülen Dr. Hatice Zora, Türkiye’nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’u makamında ziyaret etti.

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesinden sonra, İsveç’te Karolinska Jönköping Üniversitesinde "Beyinde dil ve duygu gelişimi" üzerine çalışmalarından dolayı Kraliyet Ödülü’ne layık görülen Zora, yaptığı açıklamasında “Ben Stockholm Üniversitesi dil bölümünde çalışıyorum. İsveç Akademisi çalışmalarımı önemli bulmuşlar. Kral ile karşılaşmadan önce İsveç Akademisi üyeleriyle sohbet etme şansım oldu. Bu kişiler Nobel ödüllerinde söz sahibi kişiler.“ dedi.

“Sizin başarılarınızla ne kadar övünsek azdır”
Zora’nın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirten Yunt, “İsveç’te bizi gururlandıran bir Türk arkadaşımızı misafir etmekten gurur duyuyorum. Bu hafta böyle güzel haberler bizi mutlu etti. İnşallah bunun devamı gelecek. Sizin başarılarınızla ne kadar övünsek azdır. Sizi örnek alan genç arkadaşlar sizi takip ederler." diye konuştu.

İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü

İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü

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