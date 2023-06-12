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İsveç Mahkemesi'nden tepki çeken karar: "Kur'an yakma eylemlerini engellemek için bir dayanak yok"

12.06.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'ten bir skandal daha... Geçtiğimiz aylarda Kur'an yakılmasının planlandığı bir gösteri polisler tarafından engellenmişti. Polisin bu eyleminin, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından yasal dayanağının olmadığına hükmedildi.

İsveç Mahkemesi'nden tepki çeken karar: "Kur'an yakma eylemlerini engellemek için bir dayanak yok"

Ocak ayında İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılması eylemi Müslüman dünyasında büyük öfke yaratmıştı. Olay sonrası İsveç mallarının boykot edilmesi çağrısı yapılırken İsveç'in NATO üyelik süreci ise bu gelişmelerden olumsuz etkilenmişti.

İSVEÇ POLİSİ DİĞER KUR'AN YAKMA EYLEMLERİNİ REDDETMİŞTİ

Bu olayın ardından İsveç polisi, bir kişinin ve bir kurumun Türk ve Irak Büyükelçilikleri önünde Kur'an yakılması yönündeki iki talebini reddetmişti.

Polis, Ocak ayındaki Kur'an yakma eyleminin ülkeyi “saldırılar için daha yüksek öncelikli” hale getirdiğini savunmuştu.

İSVEÇ MAHKEMESİ POLİSİN KARARINI BOZDU

Karar itiraz edilmesi üzerine, Stockholm İdare Mahkemesi, polisin kararını bozdu ve bahsedilen güvenlik kaygılarının, gösteri hakkının kısıtlanması için yeterli olmadığına hükmetti.

Ancak daha sonra İsveç polisi, davayı bir üst mahkemeye taşıdı ve üst mahkeme de İdare Mahkemesi'nin kararına destek verdi.

Üst mahkeme her iki kararda da polisin atıfta bulunduğu “asayiş ve güvenlik sorunlarının planlanan eylemlerle yeterince açık bir bağının bulunmadığı” belirtildi.

Mahkeme kararın, İsveç Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz edilebileceğini de bildirdi.

ras

RASMUS PALUDAN'IN KUR'AN YAKMA EYLEMİNE İZİN VERİLDİ...

İsveç polisi 5 ay önce, İsveç ve Danimarka vatandaşlıkları bulunan ve daha önce ırkçı tacizden hüküm giyen Rasmus Paludan’ın Kur'an yakma eylemine izin verdi.

Paludan geçen yıl da İsveç’de kent kent dolaşıp Kur'an yakması nedeniyle tepki çekmişti.

Polisin izniyle yapılan Ocak ayındaki eylem, Türkiye-İsveç ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

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İsveç Rasmus Paludan

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