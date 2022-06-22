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İsveç meclisi onun eline bakıyor! Kritik yasa tasarısı PKK destekçisi milletvekili sayesinde geçti

22.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Sosyal Demokratlar öncülüğündeki azınlık hükümetinin hazırladığı ek bütçe yasa tasarısı, terör örgütü PKK/YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in oyu sayesinde mecliste kabul edildi.

İsveç meclisi onun eline bakıyor! Kritik yasa tasarısı PKK destekçisi milletvekili sayesinde geçti

Oylamada muhalefet milletvekilleri ek bütçenin reddi için gereken 175 "Hayır" oyunun bir altında kaldı. Muhalefetin 174 oyda kalmasıyla ek bütçe tasarısı meclisten geçmiş oldu.

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, hükümet lehine oy kullandığını açıkladı. Kakabaveh, 1 haftadır hükümet ve muhalefet partilerinin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe taslaklarına destek vermeyerek meclisi tıkamıştı.

Kakabaveh, son güne kadar Türkiye ile NATO müzakerelerinden dolayı hükümetin yasasına destek vermeyeceğini söylüyordu. Meclis Başkanı Andreas Norlen ise yasa bir daha kabul edilmezse, hükümet ve muhalefetin hazırladığı taslaklar arasında kura çekeceğini belirtmişti. Bunun üzerine siyasi kaos çıkarmakla suçlanan Kakabaveh, geri adım atarak son anda hükümet lehine oy kullandı.

Kakabaveh, 15 Haziran'da yapılan oylamada ise ek bütçenin meclisten geçmesini engellemişti.

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere durdurulmasını isteyen Kakabaveh, Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda her iki taraf içinde aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.

(AA)

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İsveç
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