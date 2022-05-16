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İsveç NATO üyeliği için kararını verdi

16.05.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya'dan sonra İsveç de NATO üyeliği için resmen başvurma kararı aldı.

İsveç NATO üyeliği için kararını verdi

Türkiye iki ülkenin de üyeliğine soğuk baktığını duyurmuştu. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları bu konuyu görüşmek için Ankara'ya gidecek.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda yapılan görüşmelerin ardından hükümet olarak NATO üyeliği için resmi başvuruda bulunma kararı aldıklarını açıkladı.

Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet, İsveç'in bir NATO üyesi olarak kabul edilme isteğini NATO'ya bildirme kararı aldı" ifadesini kullandı.

Resmi başvurunun Çarşamba gününe kadar yapılmasının planlandığını belirten İsveç Başbakanı, başvurularını Finlandiya'yla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Andersson, İsveç'in üyelik başvurusunun bir yıl içinde onaylanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Başbakan, başvuruları kabul edildiği takdirde İsveç topraklarında kalıcı NATO üssü ya da nükleer silah istemediklerinin altını çizdi.

Parlamentoda büyük destek

İsveç parlamentosunda konuyla ilgili yapılan oturumda milletvekillerinin büyük bölümü NATO üyeliğine destek verdi. Parlamentodaki sekiz parti arasında sadece az sayıda sandalye sahibi iki sol parti İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktı.

İktidarda bulunan ve NATO'nun kurulduğu tarihten beri İsveç'in askeri ittifakların dışında kalması yönünde politika izleyen Sosyal Demokrat Parti de Pazar günü yaptığı açıklamada başvuru sinyali vererek 73 yıllık tutumundan vazgeçmişti. Aynı gün komşu ülkeFinlandiya'da da hükümet, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma kararını resmen açıklamıştı.

Her iki ülkede de kamuoyu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce NATO'ya katılma fikrine soğuk bakıyordu. Ancak Ukrayna savaşıyla birlikte hem İsveç'te hem de Finlandiya'da NATO üyeliğine destek hızla arttı.

Türkiye'nin veto sinyali

NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Ancak geçen hafta İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye'den veto sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından bu iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili bir soru üzerine, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya'yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bu yaklaşımına gerekçe olarak İsveç ile Finlandiya'nın PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösterdi.

Ankara ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

Berlin'de haftasonunda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu medyaya yaptığı açıklamada,İsveç ve Finlandiya'nın özellikle savunma sanayisinde ihracat izinleri konusundaki kısıtlamaları devam ettirdiğini belirterek, "NATO'ya üye olacak bir ülkenin, bir NATO müttefiki ülke üzerinde kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemesi kabul edebilir değil" dedi. Çavuşoğlu, iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için önerileri olduğunu belirtti.

Diplomatik trafik hızlanacak

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise bugün yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili olarak Türkiye'ye bir heyet göndereceklerini duyurdu. Hultqvist, "Türkiye ile müzakereler yürütülmesi ve diyalog kurulması amacıyla diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndereceğiz. Böylelikle meselenin nasıl çözülebileceğini ve gerçekten neyle ilgili olduğunu anlayabileceğiz" dedi.

Ardından İsveç haber ajansı TT, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'nin itirazlarıyla ilgili olarak "kısa süre içinde" Ankara'ya gideceğini bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanlığını kaynak gösteren ajans, İsveç Dışişleri Bakanı ve Fin mevkidaşı Pekka Haavisto'nun Çavuşoğlu'yla görüşeceğini belirtti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,BK

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