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İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak

KOPENHAG (AA) - İsveç, nükleer silahlar konusundaki BM konvansiyonunu imzalamayacağını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, düzenlediği basın toplantısında, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın mevcut haliyle hazır olmadığı görüşünü taşıdıklarını belirterek, İsveç parlamentosunda çoğunluğun konvansiyonun imzalanmasını desteklemediğini söyledi.

Wallstrom, anlaşma metninde "nükleer silahların açık bir tanımının bulunmadığını ve cevaplanması gereken çok sayıda konu olduğunu", dolayısıyla anlaşmayı imzalamaktan kaçınacaklarını kaydetti.

İsveç hükümetinin, gözlemci statüsünde "nükleer silahsızlanma çabalarını ve nükleer silahların yasaklanması için çalışmayı sürdüreceğini" vurgulayarak, "İsveç, nükleersiz bir dünya için güçlü bir sestir." ifadesini kullandı.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, Temmuz 2017'de BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen, 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan anlaşma, 20 maddeden oluşuyor.

Anlaşma tüm üyelerin her türlü nükleer silah geliştirme ve edinme faaliyetlerini yasaklıyor. Önceden bu silahlara sahip olanlardan da bunları uluslararası gözlemciler kontrolünde geri dönüşü olmayacak şekilde imha etmesi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşma BM isveç nükleer silahlar

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