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İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

27.01.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsveç'teki yetkililer, corona virüs aşıları için ABD'li ilaç şirketi Pfizer'a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri için ilaç devini ödeme yapmayı durduklarını açıkladı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının beş dozluk şişelerinin içinden altı dozluk aşı çıkabileceği daha önceden keşfedilmişti. Bu ekstra dozların kullanımı FDA ve EMA tarafından onaylanmıştı. Ancak, Pfizer bu ekstra dozlar için ülkelerden para almaya başladı. İsveçli yetkililer, corona virüs aşıları için Pfizer’a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri gerekçesiyle ABD’li ilaç devi Pfizer’a ödeme yapmayı durduklarını açıkladı.

Pfizer/Biontech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonda etkiliPfizer/Biontech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonda etkili

Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde, İsveç Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'ne Pfizer- BioNTech için şişe başına beş dozluk fiyata anlaşmalarına rağmen neden altı doz parası ödediklerini sorduğunu yazdı.

Bu yılın başında Pfizer-BioNTech’in beş dozluk aşı şişelerinden altı dozluk aşı çıktığı fark edilmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) söz konusu ekstra dozların kullanımını onaylamıştı.

DOZ SAYILARI GÜNCELLENMİŞTİ

Pfizer'a ise, sağlık çalışanlarındaki kafa karışıklığını önlemek amacıyla aşı şişelerindeki etiketlerde yer alan doz sayısını beşten altıya güncellemelerine izin verildi. Ancak, hali hazırda beş dozluk şişeler için Pfizer’la anlaşma yapan ülkeler, bu yeni dozlar için ücret ödemek zorunda kalacaklarını hesaba katmamıştı.

Bu ülkelerden biri olan İsveç, flakon başına yalnızca beş doz ödemeyi kabul ettiğini ve altıncı dozu çıkarmak için yeterli donanıma sahip olmadığını duyurdu.

"TEDARİK TAAHÜTLERİMİZİ O ÜLKEDE GEÇERLİ OLAN ETİKETE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRECEĞİZ"

İsveç'in aşı koordinatörü Richard Bergstrom Dagens Nyheter'e verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez. Bir ülke yalnızca beş doz alabiliyorsa, aynı fiyata daha az doz almış demektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, EMA'ya göre, altıncı dozu çıkarmak için "düşük hacimli şırıngalar ve / veya iğneler gerekiyor. İsveç'in baş epidemiyoloğu Anders Tegnelli İsveç'in bu tür şırıngalara sahip olmadığı şirkete ödeme yapmayı kesmenin"doğru" olduğunu söyledi.

Pfizer da Dagens Nyheter'e İsveç'in flakon başına altı doz ile ücretlendirildiğini doğruyarak, “Ölümcül Covid-19 salgını esnasında, mevcut tüm aşı kaynaklarını kullanmamız ve mümkün olduğunca çok insanı aşılamamız kritik önem taşıyor. Her flakonda kullanılabilecek ek bir doz bırakmak trajedi olur. Tedarik taahhütlerimizi dozların teslimatına dayanan mevcut anlaşmalarımıza ve o ülkede geçerli olan etikete uygun olarak yerine getireceğiz” açıklamasını yaptı.

BİRÇOK BÖLGEDE MİLİLİTRELİK ŞIRINGA SAYISI OLDUKÇA AZ

The Local gazetesinin haberine göre, Salı günü itibariyla İsveç'te en az 192 bin 700 doz aşı uygulandı. Pandeminin ilk aşamalarında, İsveç, sürü bağışıklığı stratejisi izleme kararı alarak dünyanın odak noktası haline geldi. Ancak, bu kış ikinci bir dalgayı takiben kişi başına yüksek bir ölüm oranına maruz kaldıktan sonra, hükümet virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için restoranları, barları, mağazaları ve toplu taşıma araçlarını kapattı.

Diğer taraftan, Fransız yetkililer de Pfizer/BioNTech şişelerinden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul etti, ancak aşının dozunu artırmayı sağlayan bir mililitrelik şırıngalara sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise, ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu, ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

"AŞI ÇOK YOĞUN VE KONTROL ETMESİ ZOR"

İsviçre’deki denetleyici kuruluş Swissmedic, Pfizer/ BioNTech aşısından sadece uygun şırınga ve dikkatli müdahale ile 6’ncı dozun çıkarıldığını belirterek, “Kullanabildiğimiz doz sayısı ortalama olarak 6’nın altında. Eğer imkan varsa altı doz aşı çıkarılıyor. Aşı çok yoğun ve kontrol etmesi zor” açıklamasını yaptı.

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