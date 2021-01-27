İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının beş dozluk şişelerinin içinden altı dozluk aşı çıkabileceği daha önceden keşfedilmişti. Bu ekstra dozların kullanımı FDA ve EMA tarafından onaylanmıştı. Ancak, Pfizer bu ekstra dozlar için ülkelerden para almaya başladı. İsveçli yetkililer, corona virüs aşıları için Pfizer’a gereğinden fazla ödeme yaptıklarından şüphelendikleri gerekçesiyle ABD’li ilaç devi Pfizer’a ödeme yapmayı durduklarını açıkladı.

Dagens Nyheter gazetesi tarafından yapılan haberde, İsveç Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği'ne Pfizer- BioNTech için şişe başına beş dozluk fiyata anlaşmalarına rağmen neden altı doz parası ödediklerini sorduğunu yazdı.

Bu yılın başında Pfizer-BioNTech’in beş dozluk aşı şişelerinden altı dozluk aşı çıktığı fark edilmiş, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) söz konusu ekstra dozların kullanımını onaylamıştı.

DOZ SAYILARI GÜNCELLENMİŞTİ

Pfizer'a ise, sağlık çalışanlarındaki kafa karışıklığını önlemek amacıyla aşı şişelerindeki etiketlerde yer alan doz sayısını beşten altıya güncellemelerine izin verildi. Ancak, hali hazırda beş dozluk şişeler için Pfizer’la anlaşma yapan ülkeler, bu yeni dozlar için ücret ödemek zorunda kalacaklarını hesaba katmamıştı.