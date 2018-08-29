İsveç Seçimlerinde 'Aşırı Sağ' Rüzgarı

Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ rüzgara İsveç de katılıyor. Avrupa'nın insan hakları ve demokrasi alanında örnek gösterilen ve on yıllardır sosyal demokratların yönettiği ülkelerinden İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak seçimlerde, aşırı sağ parti İsveç Demokratları'nın (SD) birinci parti gelme ihtimali var.

Anketler, geçtiğimiz seçimlerde yüzde 13 oy alan Jimmie Akesson'un liderliğindeki SD'nin önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerde yüzde 17 ila yüzde 25 arasında oy alacağını gösteriyor.

Bu büyük değişimin en önemli nedeni göçmen krizi. Almanya gibi, İsveç hükümetinin de 2015 yılında 'göçmenlere kapılarını ardına kadar açma kararı' ülkedeki geleneksel seçim denklemlerini alt üst etti. Ülkede 2015 yılında 163 bin başvuru ile, rekor seviyede mülteci başvurusu yaşanması kamuoyunun eğilimini değiştirdi.

Bu gelişme karşısında sosyal demokrat İsveç hükümeti, Danimaka ile beraber, 1950'den bu yana ilk kez, sınır kontrolü kararı aldı. Ancak SD seçmenleri bunun yeterli olmadığını, göç akınının engellenmesi için daha fazla önlem alınmasını, 'ülke ekonomisi ve kültürünü tehdit eden' bu göç akınının tümüyle durdurulmasını istiyorlar. Seçim kampanyasının merkezine oturan bu tartışma karşısında SD'nin web tasarımcısı 39 yaşındaki genç lideri Jimmie Akesson, neredeyse hiç zorlanmadan kampanyasını yürütüyor.