İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattı

STOCKHOLM (AA) - İsveç hükümeti, sınırlarda uygulanan kimlik ve pasaport kontrolleri uygulamasını 3 ay daha uzattığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacıların kontrol altına alınabilmesi için sınır kontrollerinin 11 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
İsveç, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için sınır kontrollerini 3 sene önce 2015'de başlatmıştı.
AB üyesi İsveç, kimlik kontrolü uygulamasını, İsveç-Danimarka sınırındaki Öresund köprüsü ile Trelleborg, Malmö, Helsingborg ve Göteborg limanlarında gerçekleştiriyor.
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