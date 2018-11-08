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İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattı

STOCKHOLM (AA) - İsveç hükümeti, sınırlarda uygulanan kimlik ve pasaport kontrolleri uygulamasını 3 ay daha uzattığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacıların kontrol altına alınabilmesi için sınır kontrollerinin 11 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

İsveç, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için sınır kontrollerini 3 sene önce 2015'de başlatmıştı.

AB üyesi İsveç, kimlik kontrolü uygulamasını, İsveç-Danimarka sınırındaki Öresund köprüsü ile Trelleborg, Malmö, Helsingborg ve Göteborg limanlarında gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İsveç hükümeti İsveç-Danimarka sınır kontrolleri

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