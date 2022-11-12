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İsveç sokaklarından skandal görüntüler gelmeye devam ediyor! Terör örgütü PKK yandaşları ellerindeki paçavralarla eylem düzenledi

12.11.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini de açtı.

İsveç sokaklarından skandal görüntüler gelmeye devam ediyor! Terör örgütü PKK yandaşları ellerindeki paçavralarla eylem düzenledi

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

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Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor. (AA)

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pkk İsveç terör örgütü

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