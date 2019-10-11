HABER

İsveç Sol Parti Başkanı "YPG" sorusuna cevap veremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, Asuri Federasyonu yayın organının "YPG'nin Suriye'de etnik temizlik yaptığının, insan hakları örgütlerinin raporlarına da yansımasına rağmen kendilerinin neden örgütü kınamadığına yönelik" soruya cevap veremedi

STOCKHOLM (AA) - İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez'in, PKK'nın şubesi YPG'nin Suriye'de etnik temizlik yapmasının, bölgede görev yapan insan hakları örgütlerinin raporuna da yansımasına rağmen Sol Parti'nin YPG ve PKK’yı neden kınamadığına yönelik sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

İsveç Asuri Federasyonu yayın organı Hujada, ''Eleştiri ve sorularımıza Sol Parti Başkanı Sjöstedt cevap vermekten kaçındı'' başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Hermez'in, 8 Ekim'de Aftonbladet gazetesine yazdığı makalede "PKK'nın şubesi PYD'nin, devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde cinayet işlediği, baskı ve şantajda bulunduğu, çocuk askerleri sömürdüğü ve etnik temizlik yaptığına" yönelik ifadelerinin Sjöstedt'e sorulduğu ancak Sol Parti Başkanı'nın görüşmeye uygun olmadığını belirterek, sorulara cevap vermeyi reddettiği belirtildi.

Bunun yerine, Sol Parti Milletvekili Tony Haddou'nun, aynı gazeteye, Süryanilerin saldırı, tehdit ve keyfi tutuklamalarla sistematik cinayete tabi tutulmadığını savunan cevap niteliğinde bir makale kaleme aldığı vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"Oy kaygısıyla Sol Parti susuyor. Avrupa Asuri Konfederasyonu, YPG'yi, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikastı, Süryani okullarına yapılan baskıyı ve haksızlıkları ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yayımladı. Sol Parti buna da sessiz kaldı.''

Hermez, Aftonbladet gazetesine yazdığı makalede, Sol Parti'nin, ülkede insan hakları konusunun en büyük savunucularından olduğu iddiasında bulunduğuna işaret ederek, "Parti, ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere, Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG'yi kınadıklarını duymadık." ifadesini kullanmıştı.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresiKayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresi
Bolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiBolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hujada' İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt YPG

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

Barış Pınarı Harekatı'nda Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Siirt’te Kur’an kursu binasında yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

Kur’an kursunda yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.