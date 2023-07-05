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İsveç şurubu faydaları: İsveç şurubu nedir, ne işe yarar?

29.06.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok bitki üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmış ve bazı bitkilerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ispatlanmıştır. Doğada sağlığa faydası olduğuna inanılan pek çok bitki türü vardır. Bu bitkiler bazı hastalıkların tedavisinde sıklıkla tercih edilir. İsveç şurubu da sağlığa sayısız yararı olan, çeşitli bitkiler kullanılarak elde edilen ve adeta iksir olarak tanımlanan bir bitkisel şurup türüdür. Peki, İsveç şurubu nedir, faydaları nelerdir?

İsveç şurubu faydaları: İsveç şurubu nedir, ne işe yarar?

İsveç şurubu dünya çapında oldukça popüler olan ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir şurup çeşididir. Bu şurubun içerisinde sağlık yönünden birçok faydası bulunan bitki türü vardır. İsveç iksiri olarak da nitelendirilen bu şurup adeta bir şifa kaynağıdır. Bu yüzden birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Ancak her şeyde olduğu gibi bu şurubu tüketmeden önce de alanında uzman bir doktora danışılması büyük önem taşır.

İsveç şurubu nedir?

İsveç şurubu adından da belli olduğu üzere İsveç’e özgü bir şurup çeşididir. Bu şurubun nasıl bulunduğuna dair bazı bilgiler mevcuttur. İsveçli Samst isimli bir doktorun hayata gözlerini yumduktan sonra ortaya çıkarılmıştır. Var olan bilgilere göre Dr. Samst 104 yaşında iken bir attan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Bu doktorun bu kadar uzun yaşamasının sırrı olarak İsveç şurubu gösterilmiştir. Doktorun yaşamını yitirmesinden sonra evinde bu şuruba ait bazı notlar bulunmuştur. Bu notlara göre şurubun içerisinde birçok farklı bitki çeşidi kullanılmıştır. Bu bitkiler arasında ada çayı, rezene, ginseng, portakal çiçeği, meyan kökü, ceviz yaprağı, misket limonu, zerdeçal, gelincik, zencefil, kekik, andızotu, biberiye, hindiba, yeşil çay, yulaf, ısırgan otu gibi yer alır. İsveç iksiri olarak da bilinen bu şurubun orijinal tarifinde bu bitkilerin yanı sıra konyak da vardır.

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İsveç şurubu faydaları nelerdir?

İsveç şurubu bünyesinde insan sağlığı bakımından oldukça fazla faydası bulunan çeşitli bitkiler barındıran bir içecek türüdür. Ölümsüzlük iksiri olarak da isimlendirilen bu şurup, günümüzde bitkisel tedavi metotları arasında yer alır. İçerisinde bitkilerin dışında alkollü bir içecek olarak da bilinen konyak bulunur. Ancak ülkemizde çoğunlukla alkolsüz haliyle satılır. Evde de yapılabilen bu şurubun içerisine isteğe göre konyak ilave edilebilir. Ayrıca bu şifalı içeceğin sirke kullanılarak yapılan türü de mevcuttur. Sağlık yönünden oldukça faydalı olan bu şurup, şifa deposu olarak bilinir. Bu bağlamda İsveç şurubu ne işe yarar konusu gündeme gelir. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak bu şurup gösterilir. Genel olarak İsveç şurubunun faydaları ise şu şekildedir:

  • Diş ağrılarının giderilmesinde oldukça etkilidir.
  • Baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.
  • Mide problemlerinin giderilmesinde etkili olduğu söylenir.
  • Cilt problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Özellikle egzamanın neden olduğu kaşıntı hissini ortadan kaldırır.
  • Ağız içerisinde çıkan aft gibi ağız için sorunların ortadan kaldırılmasında etkilidir.
  • Birçok kadının ortak sorunu olan adet düzensizliğinin giderilmesine yardımcı olur.
  • Diş problemleri arasında bulunan diş çürüklerinin tedavisinde etkilidir.
  • Kabızlık gibi bağırsak problemlerini kökünden çözer.
  • Kızarık sorunlarının azalmasında etkilidir.
  • Kuvvetli bir ağrı kesici özelliğine sahiptir. Göz ağrılarının giderilmesinde etkilidir.
  • Baş dönmesi gibi sorunları tedavi edici niteliğe sahiptir.
  • Öksürüğün hızlı bir şekilde kesilmesini sağlar.
  • Viral enfeksiyonların vücuttan atılmasında önemli bir rol oynar.
  • Hücre yenileyici özelliği mevcuttur. Cilt yüzeyinde meydana gelen çatlakların kısa sürede iyileşmesinde etkilidir.

İsveç şurubu nasıl kullanılır?

Bu şurubun pek çok farklı kullanım şekli vardır. Çoğunlukla bitki çaylarının içerisine katılarak tüketilir. Bu şurubun özellikle süt ürünleri ile tüketilmesi tavsiye edilmez. Pek çok hekim bu şurubun gün içerisinde en fazla üç ölçek kadar kullanılmasını önerir. Cilt sorunlarının giderilmesinde kullanılacaksa öncelikli olarak zeytinyağı ve benzeri bir yağ ile uygulanacak bölge nemlendirilir. Ardından bir pamuğa ya da beze birkaç damla bu şurup dökülür ve cilde sürülür. Ayrıca bitki çaylarına ilave edilebileceği gibi bir bardak suya eklenerek de tüketilebilir.

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İsveç şurubu ile zayıflayan var mı?

İsveç şurubunun tek başına içilmesi uygun değildir. Bitki çayı veya suya bir miktar ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir. Bu şurubun en belirgin özelliklerinden biri kabızlığa iyi gelmesidir. Bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olmakla birlikte metabolizmanın daha aktif çalışmasını sağlar. Bu yüzden kilo vermeye yardımcı olur. İsveç şurubu içerisinde birçok bitki var olduğu için bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca ileri yaştaki kişilerde veya kronik hastalığı bulunan kişilerde yan etkilerin görülmesine yol açabilir. Bu yüzden bu şurubu tüketmeden önce uzman bir hekim onayı alınması sağlık açısından büyük önem arz eder.

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