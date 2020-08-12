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İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu! Skandal provokasyon önlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 20:04 | Son Güncelleme

İsveç'in Malmö kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polisin izin vermediği bildirildi.

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu! Skandal provokasyon önlendi

Paludan, ülkedeki aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt'e yaptığı açıklamada, Malmö'nün Rosengard bölgesinde cuma namazı öncesinde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için protesto izni istediklerini, ancak İsveç polisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Danimarkalı aşırı sağcı lider, geçen hafta sosyal medyadan Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

KUR'AN-I KERİM YAKACAĞINI DUYURMUŞTU

Rasmus Paludan, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park'tan Kur'an-ı Kerim yakma teklifi aldığını ve bunu 28 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de bir caminin önünde gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Malmö'nün Müslümanlar tarafından işgal edilmiş bir şehir olduğunu savunan Paludan, "İşgal edilen yerlerde en azından gösteri yaparız." ifadesini kullanmıştı.

HAPİS VE MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI

Öte yandan, Danimarka'da sık sık Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı. (AA)

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