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  4. İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

26.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu

İsveç'te donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu.

İsveç'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişinin boğulduğu bildirildi.

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

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