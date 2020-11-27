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İsveç’te gökyüzü mor renge büründü

27.11.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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İsveç’te gökyüzü mor renge büründü

İsveç’in Trelleborg kasabasında gökyüzü, yakındaki Gislov kasabasındaki domates bahçelerinde kullanılan ‘verimli enerji aydınlatma sistemi' nedeniyle mor renge dönüştü.

İsveç’in Trelleborg kasabasında gökyüzü, yakındaki Gislov kasabasındaki domates bahçelerinde kullanılan ‘verimli enerji aydınlatma sistemi' nedeniyle mor renge dönüştü. Yapılan açıklamada, mor renkte parlayan enerji tasarruflu LED ışık sisteminin domateslerin büyümesinde yararlı olduğu ifade edildi.

İsveç'in güney kıyısındaki bir kasaba olan Trelleborg’ta halk, akşam saatlerinde gökyüzünün mor renge dönüştüğünü gördü. Şaşkınlık yaşayan halk, gökyüzünün mor renge bürünmesine bir anlam veremedi. Yetkililer gökyüzünün renk değiştirmesinin sebebinin, yakınlarda bulunan domates bahçelerinde kullanılan yeni aydınlatma sisteminden kaynaklanan mor rengin gökyüzüne yansıması olduğunu açıkladı.

DOMATESLER İÇİN YARARLI

Trelleborg’un yakınlarında bulunan Gislov’daki ülkenin en büyük domates bahçelerinde, mor renkte parlayan yeni bir enerji tasarruflu LED ışık sistemi kullanılmaya başlandığı anlaşıldı. Gislov’daki çiftçiler tarafından kullanılan bu yeni mor renkli aydınlatma sisteminin, domateslerin hızlı büyümesinde etkili olan yararlı bir ışık olduğu ifade edildi.

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