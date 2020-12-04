İsveç'te oğlunu 28 yıl kilit altında tutmakla suçlanan anne serbest bırakıldı

Savcıları, 70 yaşındaki kadının şu an 40 yaşına gelen oğlunu isteğine karşı 28 yıl boyunca Stockholm'ün banliyösündeki evinde kilitli tuttuğuna dair delil bulunmadığını söyledi.

Alıkoyma ve bedensel zarar verme suçlamalarını reddeden kadın serbest bırakıldı.

KİLİTLİ ALANLARIN OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGE YOK

Savcı Emma Olsson, "Kilit altında tutulduğuna, bağlandığında ya da fiziksel olarak olay yerinden çıkmasının engellendiğine dair herhangi bir işaret bulamadık. Kilitli alanların olduğuna yönelik herhangi bir gösterge yok" diye konuştu.

“Adam, evi terk edip etmeme konusu kendisine ait olduğunu söyledi. Yetişkin ve isteseydi çıkabilirdi” diyen savcı, adamı dışarıda gören tanıkların olduğunu da hatırlattı.

'YARALAR ŞİDDETLE İLİŞKİLİ OLMAYABİLİR'

40 yaşındaki adamın pazar günü, 70'li yaşlarındaki annenin hastaneye kaldırılmasının ardından bulduğun aktarılmıştı. İddiaya göre adamın bacaklarında yaralar vardı, zar zor yürüyebiliyordu, neredeyse hiç dişleri yoktu ve konuşma yeteneği sınırlıydı.

Savcı, adamın vücudundaki yaraların herhangi bir şiddet olayıyla ilişkili olmayabileceğini söyledi.