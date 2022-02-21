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İsveç’te Öğrendi Diyarbakır’da Üretiyor

20.02.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin işi nedeniyle gittiği İsveç’te hobi olarak çikolata yapımını öğrenen Sevgi Dağhan, Diyarbakır’a dönerek, imalathane açtı. Yanına beş kadın alarak imalathane açan Dağhan, ürettiği çikolataları Türkiye’nin dört bir yanına satıyor

İsveç’te Öğrendi Diyarbakır’da Üretiyor

Eşinin işi nedeniyle gittiği İsveç’te hobi olarak çikolata yapımını öğrenen Sevgi Dağhan, Diyarbakır’a dönerek, imalathane açtı. Yanına beş kadın alarak imalathane açan Dağhan, ürettiği çikolataları Türkiye’nin dört bir yanına satıyor.

Çikolata denince akla Avrupa ülkeleri gelse de Diyarbakır’ın da artık bu sektörde iddiası var. Bu iddianın sahiplerinden bir Sevgi Dağhan. Dağhan’ın çikolata üretimi serüveni de Avrupa’da başlamış. Eşinin işi nedeniyle bir süre İsveç’te yaşayan Dağhan, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla bir hobi arayışına girmiş. Bunun üzerine Dağhan, işten arta kalan zamanlarında çikolata üretim kursuna gitmiş. Çikolata yapımının inceliklerini öğrenen Dağhan, ardından da memleketi Diyarbakır’a dönmeye karar vermiş.

Hayat hikayesini VOA Türkçe’ye anlatan Dağhan Diyarbakır’a döndükten sonra, imalathane açmaya karar verdiğini söyledi. Yanına beş kadın çalışan alarak işe koyulan Dağhan, geliş amacını şöyle açıkladı; “Buradaki boşluğu gördüm. Çikolata üreten bir yer yoktu burada. Özellikle doğal katkısız ürün yapan imalatçılarımız yoktu. Artık günümüzde kimyasal bulunmayan hiçbir ürün yok açıkçası. Biz bunu tamamen doğal olarak üretmeye başladık. Buradaki eksikliği gördük, kendi memleketimize yatırım yapalım dedik. Buradaki insana da istihdam sağlamayı amaçladık. 5 çalışanımız kadın, ama ilerleyen zamanda sayımızın çoğalması gerekecek ve yine kadın olacak.”

Diyarbakır’dan Türkiye’ye yayılan tat

Dağhan’ın imalathanesi yeni olsa da ünü Türkiye’ye yayıldı. Hem imalathanenin alt katındaki mağazadan hem de internet ortamından satış yapan Dağhan, ürünlerini Türkiye’nin birçok ilinde gönderiyor. Günlük 150 kiloya kadar üretim yapabildiğini söyleyen Dağhan, “Aşağı yukarı 150 kilo kapasitemiz var ama bu kadar üretemiyoruz. Talebe göre üretiyoruz. Elektronik ticaret sayfalarından satışlarımız devam ediyor. Şehir dışına gönderiyoruz buradaki müşterilerimiz çok fazla rağbet gösteriyor. Katkı maddesi kullanmadığımız, ürünlerimiz tamamen doğal olduğu için talep çok fazla. Çanakkale'den Kars'a Tekirdağ'dan Ağrı'ya kadar her yere gönderebiliyoruz” dedi.

Dağhan’la birlikte çalışanlardan biri de Sedef Küçükbıyık. İş ararken Dağhan ile tanışan Küçükbıyık, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Çikolatanın mutluluk veren yönüne dikkat çeken Küçükbıyık, “Ben çok memnunum. Zaten çikolata işi herkesin çok sevebileceği bir iştir, mutluluk hormonu veriyor” diye konuştu.

Minikler çikolata yapımını öğreniyor

Yıllarca çikolata yapımını öğrenen Dağhan, deneyimlerini ilköğretim çağındaki çocuklarla da paylaşıyor. Zaman zaman çocukları imalathanesine davet eden Dağhan, çikolata yapımını inceliklerini öğretiyor. Dağhan’ı dikkatle dinleyen çocuklar, kendi ürettikleri çikolatadan tattıktan sonra imalathaneden ayrılıyor.

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Diyarbakır
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