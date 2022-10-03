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İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

03.10.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Stockholm'deki bazı sembol binalara terör örgütü PKK'nın ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yansıtıldığı İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları yine kendini gösterdi. Bir eylemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan PKK yandaşları, örgütün simgeleyen paçavraları taşıdı.

İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı simge binalara terör örgütü PKK'nın ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri yansıtılmıştı. Tepki çeken olay sonrası İsveç'te yine PKK paçavraları ve Öcalan'ın posterleri ortaya çıktı.

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'MAHSA EMİNİ' PROTESTOSUNA KATILDILAR

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı. Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

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PKK PAÇAVRALARINI TAŞIDILAR

Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
pkk İsveç Abdullah Öcalan
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