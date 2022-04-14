HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç'te skandal olay! Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

İsveç'te skandal olay! Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

14.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in Linköping kentinde bir skandal meydana geldi. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, olayla ilgili olarak "Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim." dedi.

İsveç'te skandal olay! Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, skandal olay öncesi polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN YAKTI

Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.

Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.

ALANDA OLAYLA ÇIKTI

Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.

Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı.

"BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ilk günlerinde gündem olmuştu! Ukrayna’nın vurduğunu iddia ettiği gemiyle ilgili Pentagon'dan açıklama: İki hikaye arasında...Savaşın ilk günlerinde gündem olmuştu! Ukrayna’nın vurduğunu iddia ettiği gemiyle ilgili Pentagon'dan açıklama: İki hikaye arasında...
'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"
Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdikCumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Anahtar Kelimeler:
polis İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Basur ve kabızlık tedavisinin doğal ilacı

Basur ve kabızlık tedavisinin doğal ilacı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.