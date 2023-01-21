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İsveç'te skandallar zinciri... Türkiye'den sert tepki geldi: Taahhüdün açık ihlalidir!

21.01.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve sonrasında terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin alçak provokasyonu sonrası Dışişleri Bakanlığından sert bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu eylem terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

İsveç'te skandallar zinciri... Türkiye'den sert tepki geldi: Taahhüdün açık ihlalidir!

İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyon sonrası bu kez de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan bir gösteri düzenledi. Adeta skandallar zincirine dönen alçak olaylar sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...

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Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

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Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

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TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye aleyhtarı alçak provokasyonlar sonrası Dışişleri Bakanlığından sert bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir.

Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç'ten, Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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"KURAN-I KERİM'E KARŞI YAPILAN AŞAĞILIK SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASMIŞLARDI!

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

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İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı. (AA)

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pkk İsveç Türkiye Kur'an-ı Kerim terör örgütü

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